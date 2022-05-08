Як пише Politeka.net, Слава Камінська-відома українська співачка, яка 15 років була в групі "НеАнгели". Але не так давно колектив припинив існування і артистка зайнялася сольною кар'єрою. Під час війни Слава виїхала разом з дітьми з України і зараз знаходиться в Нідерландах, недалеко від Гааги. А на нових кадрах Слава показала старших хлопців, поділившись фото в своєму Instagram.

На кадрах Леонард і Лаура сиділи в кафе і насолоджувалися смаколиками.

"Я мама. З днем матері", - написала Слава в публікації.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"З днем матері", "Лаура з манікюром", "супер фотка", "От вже ці пупси".

До цього Слава публікувала кадр, на якому сиділа на пляжі. Як можна зрозуміти, у Камінської пішла з життя її подруга.

"Хочеться сказати чому боляче, але не можу.... Життя перетинає людей ... зводить.... розводить ... але зв'язуюча нитка тягнеться крізь час, Відстані ... Моя хороша ... ти була тією, хто світив яскраво", - написала Слава в публікації.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" захотіла виговоритися після важкої втрати

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" спантеличила незручним видом на пляжі

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" розповіла, як втомлюється після примх дітей



