Репяхова вирішила розповісти про проблему, з якою може бути знайома кожна молода мама.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова з маленьким сином поїхала до Ізраїлю більше місяця тому, тоді як її чоловік Віктор Павлік залишився в Україні. Спочатку вона заявляла, що поїздка не затягнеться надовго, проте зміни в житті дівчина коментувати не стала.

Замість цього Репяхова вирішила розповісти про проблему, з якою може бути знайома кожна молода мама.

"Хочу розповісти про свій біль. Можливо ви помічали, що Міша завжди вдень спить в колясці. Виглядало це так, я могла годину ходити його качати і він ніколи не засинав швидко. Останнім часом було все гірше і я зрозуміла, що це ненормально. У цей момент я вже усвідомила: більше ніякої коляски.

Поступово почала привчати до ліжечка, але все не так просто", - висловилася Репяхова.

Далі Репяхова більш детально розповіла про проблему, яка турбувала її останні тижні.

Відповідний пост блогерка розмістила на своїй сторінці в Instagram. "До цього я переконала себе, що в ліжечку він не засне, він в ній тільки грав. І ліжечко у нього не асоціювалася зі сном. Раптом я просто чітко вирішила, що більше ніякого заколисування і сну в колясці. Моя мета-самозасипання. Це моя мрія! Адже я двічі в день ходжу по півгодини і качаю його в колясці", — розповіла дружина співака.

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