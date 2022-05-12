Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова с маленьким сыном уехала в Израиль более месяца назад, тогда как ее муж Виктор Павлик остался в Украине. Изначально она заявляла, что поездка не затянется надолго, однако перемены в жизни девушка комментировать не стала.
Вместо этого Репяхова решила рассказать о проблеме, с которой может быть знакома каждая молодая мама.
"Хочу рассказать о своей боли. Возможно вы замечали, что Миша всегда днем спит в коляске. Выглядело это так, я могла час ходить его качать и он никогда не засыпал быстро. В последнее время было все хуже и я поняла, что это ненормально. В этот момент я уже осознала: больше никакой коляски.
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Постепенно начала приучивать к кроватке, но все не так просто", - высказалась Репяхова.
Соответствующий пост блогерка разместила на своей странице в Instagram.
"До этого я убедила себя, что в кроватке он не уснет, он в ней только играл. И кроватка у него не ассоциировалась со сном. Вдруг я просто четко решила, что больше никакого укачивания и сна в коляске. Моя цель - самозасыпание. Это моя мечта! Ведь я дважды в день хожу по полчаса и качаю его в коляске", — рассказала жена певца.
Напомним, Виктор Павлик показал, как выглядел он с Могилевской в молодости: "неузнаваемые" фото.
Как сообщала Politeka, трагедия потрясла 55-летнего Павлика, певец в отчаянии.
Также Politeka писала, что Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.