Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", вирішила розповісти трохи про особисте життя і свої почуття після початку роботи закордоном. Мішина заговорила також про несподівані для її шанувальників бажання.

Так, цього разу Ксенія порадувала сімейним кадром зі своїм єдиним сином і заговорила про бажання завести ще одну дитину:

"Звідки ти такий неймовірний? Мрію тепер про сестричку тобі» - розповіла Мішина.

Вона також додала, що зараз дуже мріє про те, щоб незабаром запрацювали всі знімальні майданчики і вона з командою могла продовжити знімати круте кіно.

«До речі, ми повинні були запустити "Клятву лікаря», тому уявіть, який може бути цей серіал на реальних подіях", - додала артистка.

Відзначити, Мішина вимушено переїхала до Європи з початку війни, однак, за її словами, це було через контракт по роботі, який був підписаний ще за півроку до цього.

"Зізнатися. Вперше таку сильну, патріотичну і безкомпромісну любов до своєї країни мені подарувала або, скоріше, розкрила в мені війна. Особливо ясно я усвідомила це в момент перетину кордону. Раніше я бачила таке тільки у фільмах і вважала це романтизацією, але життя Мені це показало", - написала Ксенія.

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