"Андрей, друг, Это для тебя", - объявили Леся Никитюк и Александр Педан.

Как сообщает Politeka.net, композиция "Ой у лузі червона калина...", которую в первые дни войны в центре Киева с оружием в руках исполнил фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, стала вирусной по всему миру. Украинская телеведущая Леся Никитюк, вместе с шоуменами Дядей Жорой и Александром Педаном, сделали сюрприз для фронтмена группы "Бумбокс".

Так, во время дружественной встречи с вынужденными переселенцами, с семьями и с детками, Леся Никитюк, Дядя Жора и Александр Педан начали петь "Ой у лузі червона калина...".Это вызвало бурю эмоций и им начали подпевать украинские дети.

"Андрей, друг, Это для тебя", - объявили Леся Никитюк и Александр Педан. После этого присутствовавшие запели украинскую народную песню.

Леся Никитюк также добавила, что Андрей Хлывнюк возродил народную песню и теперь ее поют все куда бы она не приехала, и это всегда вызивает мурашки по коже.

Напомним, Никитюк довела поклонников до слез встречей с семьей переселенцев.

Как Politeka сообщала, Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд.

Также Politeka писала, что Никитюк призналась в проблемах со здоровьем и позволила себе приятность.