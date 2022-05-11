Как сообщает Politeka.net, композиция "Ой у лузі червона калина...", которую в первые дни войны в центре Киева с оружием в руках исполнил фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, стала вирусной по всему миру. Украинская телеведущая Леся Никитюк, вместе с шоуменами Дядей Жорой и Александром Педаном, сделали сюрприз для фронтмена группы "Бумбокс".
Так, во время дружественной встречи с вынужденными переселенцами, с семьями и с детками, Леся Никитюк, Дядя Жора и Александр Педан начали петь "Ой у лузі червона калина...".Это вызвало бурю эмоций и им начали подпевать украинские дети.
"Андрей, друг, Это для тебя", - объявили Леся Никитюк и Александр Педан. После этого присутствовавшие запели украинскую народную песню.
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Леся Никитюк также добавила, что Андрей Хлывнюк возродил народную песню и теперь ее поют все куда бы она не приехала, и это всегда вызивает мурашки по коже.
Напомним, Никитюк довела поклонников до слез встречей с семьей переселенцев.
Как Politeka сообщала, Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд.
Также Politeka писала, что Никитюк призналась в проблемах со здоровьем и позволила себе приятность.