В частности, теперь в ленте телеведущей появляются также фотографии с новым членом семьи.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик осталась в Украине с начала вторжения рф и продолжает вести утренние информационные эфиры на телеканале "Украина". На своей странице в Инстаграм она показала, кто может вызвать у нее улыбку в это непростое для украинцев время.

В частности, теперь в ленте телеведущей появляются также фотографии с песиком, который появился в семье совсем недавно. Именно ему Лилия Ребрик посвятила новый пост. Своим фото ей захотелось вызвать у украинцев улыбку хоть на один миг, ведь пухнастое чудо помогает ей в этом.

"Может и вас пухнастик Дикси, заставит улыбнуться", - подписала милый снимок телеведущая. Без нее никуда семья не выбирается, ведь это их полноценный член семьи.

На фото особое внимание было приковано к белоснежной собачке Дикси, которую актриса Лилия Ребрик держала на руках. При этом телеведущая счастливо улыбалась, глядя на пухнастика, ведь собаки – это любовь.

Напомним, Лилия Ребрик не сдержала слез, обращаясь к украинским военным.

Как сообщала Politeka, Ребрик подбодрила украинцев, поделившись своим рецептом от тревожности.

Также Politeka писала, Лилия Ребрик вышла на важную премию в красном платье и нарвалась на комплименты.