Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", решила рассказать немного о личной жизни и своих чувствах после начала работы заграницей. Мишина заговорила также о неожиданных для ее поклонников желаниях.

Так, в этот раз Ксения порадовала семейным кадром со своим единственным сыном и заговорила о желании завести еще одного ребенка:

«Откуда ты такой невероятный? Мечтаю теперь о сестричке тебе» - рассказала Мишина.

Она также добавила, что сейчас очень мечтает о том, чтобы в скором времени заработали все съемочные площадки и она с командой могла продолжить снимать крутое кино.

«Кстати, мы должны были запустить «Клятву врача», поэтому представьте, какой может быть этот сериал на реальных событиях», - добавила артистка.

Отметим, Мишина вынужденно переехала в Европу с начала войны, однако, по ее словам, это было из-за контракта по работе, который был подписан еще за полгода до этого.

"Признаюсь. Впервые такую ​​сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или, скорее, раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы. Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала", - написала Ксения.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" со своей любимицей показал отношение к рф: "Мечта каждого украинца".

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