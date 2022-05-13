Щодо поведінки артистів, які замовчують про агресію рф, Алексєєв також не став мовчати.

Популярний український виконавець Микита Алексєєв дав інтерв'ю Славі Дьоміну, в ході якого торкнувся також теми мовчання українських артистів (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Так, співак також висловився і про мовчання Ані Лорак, що живе в Росії. У артистки не так давно були скасовані концерти закордоном, а її єдина дочка помічена на відпочинку з колишнім чоловіком.

Щодо поведінки артистів, які замовчують про агресію рф, Алексєєв висловився так:

"Там навіть люди, які нам співчувають, ліберальні, у них є велика аудиторія, вони кажуть:" Ну що ми можемо з цим вдіяти?"Як це ви не можете з цим нічого вдіяти? Вас мільйони! Ви можете, але не хочете. І артисти наші, які живуть вже довго там, вони перейняли їх ментал».

Дьомін поцікавився, чи мислить подібним чином Лорак, на думку співака, той відповів:

"Я не знаю, як вона мислить. Я намагаюся аналізувати, але те що людина, живучи там в якійсь атмосфері, починає черпати... ставати схожою на тих людей, де вона знаходиться - це 100%» - уклав Алексєєв.

Ми також писали, візажист Лілія Реус, а також молода наречена екс-дружина Ані Лорак, бізнесмена Мурата Налчаджіоглу продовжує інтригувати в своєму Instagram кадрами.

Зараз і Лілія, і дочка Мурата і Лорак добре проводять час. Нагадаємо, сам Мурат допомагав українським біженцям і не раз розповідав, чому змушений був виїхати з Києва.

Ми писали, Цибульська насмішила виглядом після тривалої прогулянки на сонечку.

Як повідомляла Politeka, Суханов назвав єдину людину з рф, чиїм заявам вірить.

Також Politeka писала, що Кароль різко відреагувала на візит Лепса на Донбас.