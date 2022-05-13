Касательно поведения артистов, умалчивающих об агрессии рф, Алексеев также не стал молчать.

Популярный украинский исполнитель Никита Алексеев дал интервью Славе Демину, в ходе которого затронул также тему молчания украинских артистов (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Так, певец также высказался и про молчание Ани Лорак, живущей в россии. У артистки не так давно были отменены концерта заграницей, а ее единственная дочь замечена на отдыхе с бывшим мужем.

Касательно поведения артистов, умалчивающих об агрессии рф, Алексеев высказался так:

«Там даже люди, которые нам сочувствуют, либеральные, у них есть большая аудитория, они говорят: "Ну что мы можем с этим поделать?" Как это вы не можете с этим ничего поделать? Вас миллионы! Вы можете, но не хотите. И артисты наши, которые живут уже долго там, они переняли их ментал».

Демин поинтересовался, мыслит ли подобным образом Лорак, по мнению певца, тот ответил:

«Я не знаю, как она мыслит. Я пытаюсь анализировать, но то что человек, живя там в какой-то атмосфере, начинает черпать... становиться похожей на тех людей, где он находится - это 100%» - заключил Алексеев.

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Сейчас и Лилия, и дочь Мурата и Лорак хорошо проводят время. Напомним, сам Мурат помогал украинским беженцам и не раз рассказывал, почему вынужден был выехать из Киева.

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