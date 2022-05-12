Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом, поділилася в Instagram своєю ідеєю, як допомагати українській армії. Виявилося, що зірка вирішила відправляти частину коштів від монетизації своїх кліпів на потреби постраждалих від війни людей.

У соцмережі Надя опублікувала відео, в якому зібрані фрагменти її сольних кліпів, а в підписі до публікації розповіла про свою ініціативу.

"З сьогоднішнього дня я вирішила відправляти частину коштів від кожного перегляду відео на моєму YouTube і монетизації на допомогу постраждалим від війни українцям у фонд Soborna Ukraine. Всі деталі ви знайдете в описах під моїми відео. Дуже хочу бути корисною своїй країні і закликаю вас приєднуватися!", - написала Дорофєєва.

Відзначимо, що з початку війни Надя, як і багато українських артистів, активно виступає за кордоном, щоб збирати гроші української армії і постраждалих від бойових дій людей. Співачка також веде розгорнуту інформаційну кампанію в своїх соцмережах, де у неї мільйони передплатників.

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