Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, поделилась в Instagram своей идеей, как помогать украинской армии. Оказалось, что звезда решила отправлять часть средств от монетизации своих клипов на нужды пострадавших от войны людей.
В соцсети Надя опубликовала видео, в котором собраны фрагменты ее сольных клипов, а в подписи к публикации рассказала о своей инициативе.
"С сегодняшнего дня я решила отправлять часть средств от каждого просмотра видео на моем YouTube и монетизации в помощь пострадавшим от войны украинцам в фонд Soborna Ukraine. Все детали вы найдете в описаниях под моими видео. Очень хочу быть полезной своей стране и призываю вас присоединяться!", - написала Дорофеева.
Отметим, что с начала войны Надя, как и многие украинские артисты, активно выступает за границей, чтобы собирать деньги украинской армии и пострадавших от боевых действий людей. Певица также ведет развернутую информационную кампанию в своих соцсетях, где у нее миллионы подписчиков.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
«Включение его в состав России»: у оккупантов масштабные планы на Киев
"Вооружались с 91-го года": на сколько хватит запасов оружия армии рф, в Минобороны дали ответ
"Закройте окна на сутки!": на Донбассе оккупанты повредили склад с химикатами, что известно
Новый вид пенсий вводят в Украине: кто получит до 7800 гривен, подробности закона
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала, почему теперь мечтает о втором ребенке: "Откуда ты такой невероятный?".
Как сообщала Politeka, Каминская упала на колени и расплакалась, находясь вдали от дома: "Мы другие на чужих просторах".
Также Politeka писала, что "Я теперь эпическая панда": Цибульская насмешила видом после длительной прогулки на солнышке.