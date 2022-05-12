Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, поделилась в Instagram своей идеей, как помогать украинской армии. Оказалось, что звезда решила отправлять часть средств от монетизации своих клипов на нужды пострадавших от войны людей.

В соцсети Надя опубликовала видео, в котором собраны фрагменты ее сольных клипов, а в подписи к публикации рассказала о своей инициативе.

"С сегодняшнего дня я решила отправлять часть средств от каждого просмотра видео на моем YouTube и монетизации в помощь пострадавшим от войны украинцам в фонд Soborna Ukraine. Все детали вы найдете в описаниях под моими видео. Очень хочу быть полезной своей стране и призываю вас присоединяться!", - написала Дорофеева.

Отметим, что с начала войны Надя, как и многие украинские артисты, активно выступает за границей, чтобы собирать деньги украинской армии и пострадавших от боевых действий людей. Певица также ведет развернутую информационную кампанию в своих соцсетях, где у нее миллионы подписчиков.

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