Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український співак і лідер гурту "Океан Ельзи". Зірка, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі за незалежність. Не забуває Вакарчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Вакарчук опублікувавши ролик, присвятивши їх медсестрам.

"Сьогодні Міжнародний день медсестр. Я щиро вітаю всіх, хто сьогодні працює в лікарнях, в госпіталях, ті хто допомагає рятувати наших бійців, виходжує їх і робить так, щоб вони ставали швидше на ноги. Також тих, хто допомагає рятувати цивільних людей, які постраждали сьогодні від війни. Їх дуже багато, повірте. У кожній гарячій точці України. За те що ви 24/7 віддаєте всю свою енергію", - сказав Вакарчук.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Спасибі медсестрам в цей важкий для нас час!", "Спасибі за привітання. Слава Україні", "Бережи Господь".

Нагадаємо, Вакарчук записав термінове звернення до українців, відео

А ще Politeka повідомляла, що Вакарчук показав потужне звернення Маріупольського захисника після штурму Азовсталі

Також Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій вразила образом, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес оцінив