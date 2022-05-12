Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы". Звезда, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Не забывает Вакарчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Вакарчук опубликовав ролик, посвятив их медсестрам.

"Сегодня Международный день медсестр. Я искренне поздравляю всех, кто сегодня работает в больницах, в госпиталях, те кто помогает спасать наших бойцов, выхаживает их и делает так, чтобы они ставали побыстрее на ноги. Также тех, кто помогает спасать гражданских людей, которые пострадали сегодня от войны. Их очень много, поверьте. В каждой горячей точке Украины. За то что вы 24/7 отдаете всю свою энергию", - сказал Вакарчук.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Спасибо медсестрам в это тяжелое для нас время!", "Спасибо за поздравления. Слава Украине", "Береги Господь".

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