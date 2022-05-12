Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - успішна українська співачка, яка була учасницею гурту "ВІА Гра". А кілька років тому Санта спробувала свої сили в проекті "Танці з зірками", де змогла здобути перемогу. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Де або в кого ви живете в Італії?",- запитав один з фанатів у Санти.

"Ми знімаємо будинок, та в червні потрібно з'їхати, а я поки не знаю куди", - написала співачка у відповідь.

"Ви написали, що плануєте до Києва в червні, на вашу думку, в червні це буде вже безпечно?",- запитав ще один фанат.

"Не думаю, що на 100% безпечно. Я планую їхати сама, без дітей. Накопичилося багато справ, які потрібно вирішити", - зазначила Санта.

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