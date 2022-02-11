Как передает Politeka.net, Санта Димопулос прославилась как популярная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра". Как известно, сейчас она находится на Мальдивах, куда приехала отдыхать со своей семьей. На своей странице в Инстаграм Димопулос заговорила о том, что такое для неё отдых на островах. Также певица засветилась на фото в шикарном наряде.

"Для меня острова – это отдых, где ты не думаешь что надеть, как ты выглядишь, какую сделать прическу и макияж. Это полное слияние с природой и абсолютный релакс.", — высказалась Санта Димопулос.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией, и даже Ольга Полякова отреагировала: "Да, и поэтому ты вся в диоре", "Вот в поддержку могу сказать, что лук Диор - это как раз тот случай, когда не надо думать что надеть) это тебе не из г***а конфетку лепить) так что ты права", "Красивая!!! Ну как не думаешь) ты же вся красивая в Dior) для меня не думаешь это вообще когда ты берёшь с собой 1 зубную щетку, 1 купальник и деньги", "Когда не думаешь, что надеть и надеваешь шорты и косынку Dior 🙂 Красиво, кстати, но к чему тогда такие высказывания…".

Ранее сообщалось, Димопулос в платье с открытой спиной покрасовалась на фоне мальдивского пейзажа: "Вы заметили…"

Politeka рассказывала, Димопулос с дочкой восхитили видом в одинаковых купальниках: "Классная идея"

Также, Димопулос в объятиях Леонова из "Танців з зірками" призналась в желании: "Катастрофически не хватает..."