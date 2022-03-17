Как пишет Politeka.net, знаменитость решила привести в пример многим гражданам важные слова погибшего президента Чечни, которые все еще очень актуальные. Санта, как и другие украинцы, переживает сложный период из-за нападения оккупантов.

«Джохар Дудаев – первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, лидер движения 1990-х годов за отделение Чечни от России, национальный герой для чеченского народа (всё что пришло к власти после - предатели своей крови). 27 лет назад он уже знал о российской политике всё, об этой войне тоже. Был убит российскими спецслужбами» - пишет Димопулос.

Несколько цитат, которые вспомнила Димопулос:

– «Свобода – вещь очень дорогая, чтобы попытаться получить её по дешевке»

– «Самая большая ошибка это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется»

– «Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожат всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым»

– «Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства».

Ранее Димопулос решила напрямую спросить свою знакомую россиянку о молчании. Певица призналась, что ответ ее сильно удивил, и привела текст сообщения от знакомой:

«Сантуля, привет! Милая! Как только с самого начала я делала сторис против войны и за мир – все это удалили. И предупредили нас блогеров-миллионников, что кто будет писать сторис и посты – мы будем идти по статье госизмена. Так как мы приравниваемся к СМИ…Не знаю, что делать. Все в ужасе. Я не знаю, что всех нас ждет», - написала знакомая Димопулос.

Напомним, победительница "Танців з зірками" и экс-ВИА Гра Димопулос не сдержала гнева.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Димопулос рассказала, чем сейчас живут украинки.

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" и экс-ВИА Гра Димопулос рассказала о своей боли.