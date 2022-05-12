Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни займалася своєю програмою "Світське життя", прийшла на ефір до своїх колег зі "Сніданку". На своїй сторінці в Instagram телезірка поділилася кадрами зі студії і продемонструвала свій розкішний наряд.
Як видно, на зйомку Катя одягла розкішний небесно-блакитний костюм цікавого фасону, який тільки підкреслив її струнку талію. Свій образ телеведуча доповнила білими кросами, її волосся акуратно укладені, а на обличчі чи не в перші за довгі місяці гарний макіяж.
У підписі до фотографій Осадча розповіла про свій проект з пошуку зниклих людей, який презентувала в ефірі "Сніданку".
"Сьогодні була співведучою @snidanok. Дякую @ruslan_senichkin @liudmila.barbir за гостинність. Наш проект "Знайти своїх" співпрацює з @snidanok і сьогодні ми висвітлювали історії, розмовляли з психологом і волонтером про пошук. Ми прагнемо наші пошуки зробити якомога ефективніше. Все буде Україна!",- написала Катя.
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Українці в коментарях тут же почали дякувати телезірці за її ініціативу, а також говорити компліменти її образу: "Красуня наша", "Яка ви красива", "Переглядала ефір! Це неймовірна робота! Нехай кожен знайде своїх рідних!", "Нехай всі знайдуть своїх рідних. Дякую за вашу роботу".
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