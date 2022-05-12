Телезвезда поделилась кадрами их студии "Сніданку", где на одном из эфиров стала соведущей.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны занималась своей программой "Світське життя", пришла на эфир к своим коллегам со "Сніданку". На своей странице в Instagram телезвезда поделилась кадрами из студии и продемонстрировала свой роскошный наряд.

Как видно, на съемку Катя надела роскошный небесно-голубой костюм интересного фасона, который только подчеркнул ее стройную талию. Свой образ телеведущая дополнила белыми кроссами, ее волосы аккуратно уложены, а на лице едва ли не в первые за долгие месяцы красивый макияж.

В подписи к фотографиям Осадчая рассказала о своем проекте по поиску пропавших людей, который презентовала в эфире "Сніданку".

"Сегодня была соведущей @snidanok. Спасибо @ruslan_senichkin @liudmila.barbir за гостеприимство. Наш проект "Найти своих" сотрудничет со @snidanok и сегодня мы освещали истории, разговаривали с психологом и волонтером о поиске. Мы стремимся наши поиски сделать как можно эффективнее. Все будет Украина!", - написала Катя.

Украинцы в комментариях тут же принялись благодарить телезвезду за ее инициативу, а также говорить комплименты ее образу: "Красотка наша", "Какая вы красивая", "Просматривала эфир! Это невероятная работа! Пусть каждый найдет своих родных!", "Пусть все найдут своих родных. Спасибо за вашу работу".

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