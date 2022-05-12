Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук рассказала о том, что ее несколько расстроило по возвращению в Киев, хотя преимущественно эмоции были только приятные. Как известно, артистка с детьми не была дома фактически два месяца.

Так, Саливанчук не была дома более двух месяцев и дорога выдалась очень насыщенная, а 30 км в Киев ей даже было очень страшно.

«Пережить боль помогла уверенность, что мы вместе все отстроим, и наша Украина станет еще лучше» - рассказала она.

По прибытию домой Саливанчук пожаловалась, что продукты в Киеве стали очень дорогими и их очень мало. А что касается ее мужа, с которым они долго не виделись, то ее ждал печальный «сюрприз»:

«Ой, и это еще не все! За 47 дней мой муж складывал все, что ему не нравилось, в одну кучу прямо в детской».

Ранее Саливанчук рассказала, как возвращалась домой и впервые за долгое время наконец-то увиделась с мужем.

«Я дома. Это невероятные ощущения, которые не передать словами. Впервые за 47 дней я увидела мужчину. Слезы радости... выпрыгнула на него, словно в кино, ведь невероятно по ним скучала, и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за 8 лет совместной жизни мы не виделись так долго.

Прошлась родной квартирой, которую я оставила на столь долгое время, даже не подозревала, что так сильно ее люблю. Мне иногда казалось, что нужно сделать ремонт, несколько заменить, но сейчас понимаю, что ничего лучше, чем родные стены нет, и все эти мелочи не важны. Это очень классные ощущения», - написала Анна.

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