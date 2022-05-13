Коли звучав сигнал повітряної тривоги, вони говорили дітям, що це українські літаки, летять знищувати ворогів і захищати Україну.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Григорій Решетник, який виховує трьох синів з дружиною Христиною, після початку війни поїхали на Західну Україну. Але вчора вони забрали синів і поїхали в Польщу, правда не на завжди. Фото з поїздки поділилася Христина Решетник в Інстаграм.

Для прогулянки Христина Решетник вибрала стильний аутфіт-вузькі чорні джинси і такого ж кольору вільну футболку, які доповнила білими кросівками. Волосся вона розпустила по плечах і зробила легкий макіяж.

Хлопчики позували поруч з мамою. Молодший Саша невпевнено тримається за руку мами, а його старший брат Іван підтримує його ззаду, щоб той не впав. Середній син Григорія та Христини Решетників стоїть осторонь і строго дивиться в сторону.

Христина Решетник написала під знімками, що коли вони перетнули польський кордон, перші слова середнього сина Дмитра були: "Урааа! мама, тепер не буде ніяких сирен і комендантської години!". Батьки були вражені почутим, адже сподівалися, що їм вдалося захистити дітей від того, що відбувається, за допомогою ігор.

"Хоч ненадовго подарували дітям спокій. Ми навіть не очікували, наскільки для них це важливо", - додала Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.