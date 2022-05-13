Когда звучал сигнал воздушной тревоги, они говорили детям, что это украинские самолеты, летят уничтожать врагов и защищать Украину.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий Григорий Решетник, который воспитывает троих сыновей с женой Кристиной, после начала войны уехали на Западную Украину. Но вчера они забрали сыновей и поехали в Польшу, правда не на совсем. Фото из поездки поделилась Кристина Решетник в Инстаграмм.

Для прогулки Кристина Решетник выбрала стильный аутфит - узкие черные джинсы и такого же цвета свободную футболку, которые дополнила белыми кроссовками. Волосы она распустила по плечам и сделала легкий макияж.

Мальчики позировали рядом с мамой. Младший Саша неуверенно держится за руку мамы, а его старший брат Иван поддерживает его сзади, чтобы тот не упал. Средний сын Григория и Кристины Решетников стоит в стороне и строго смотрит в сторону.

Кристина Решетник написала под снимками, что когда они пересекли польскую границу, первые слова среднего сына Димы были: "Урааа! мама, теперь не будет никаких сирен и комендантского часа!". Родители были поражены услышанным, ведь надеялись, что им удалось оградить детей от происходящего с помощью игр.

"Хоть ненадолго подарили детям покой. Мы даже не ожидали, насколько для них это важно", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.