Відомий шеф-кухар і незмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в своєму Instagram милим кадром, який, мабуть, був зроблений на кордоні. На фотографії ресторатор позує в компанії працівниць паспортного контролю.

Як видно, красуні-Українки зображені поруч з Ектором у своїй робочій формі, вони з бейджиками і раціями мило посміхаються в камеру. Ресторатор прямо розцвів поруч з такими красунями.

У підписі до фотографії Хіменес-Браво написав: "Працівники паспортного контролю України. Працюють не покладаючи рук з 1 дня війни і донині. Дуже люблять свою роботу, передають вам привіт і чекають вас з нетерпінням. Слава Україні! Ми єдина країна, всі працюють на перемогу. Хто хоче розколоти нашу єдність і сваритися – не пишіть в моїх коментарях. Ви допомагаєте ворогові".

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