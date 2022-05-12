Известный шеф-повар и несменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в своем Instagram милым кадром, который, видимо, был сделан на границе. На фотографии ресторатор позирует в компании работниц паспортного контроля.

Как видно, красотки-украинки запечатлены рядом с Эктором в своей рабочей форме, они с бейджиками и рациями мило улыбаются в камеру. Ресторатор прямо расцвел рядом с такими красотками.

В подписи к фотографии Хименес-Браво написал: "Сотрудники паспортного контроля Украины. Работают не покладая рук с 1 дня войны и по сей день. Очень любят свою работу, передают вам привет и ждут вас с нетерпением. Слава Украине! Мы единая страна, все работают на победу. Кто хочет расколоть наше единство и ссориться – не пишите в моих комментариях. Вы помогаете врагу".

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