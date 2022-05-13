Суддя "Україна має талант" Євген Кот розповів, як ставиться до українців, які перебувають у Росії.

Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист, переможець проекту"Танці з зірками". А минулого року знаменитість був суддею талант-шоу"Україна має талант". Зараз артист займається волонтерством, збираючи гроші на автомобілі для ЗСУ. Євген в інтерв'ю розповів, як ставиться до українців, які знаходяться в Росії і мовчать. Свою відповідь зірка опублікував на сторінці в Instagram.

"Можу тільки одне сказати, пішли ви в...",- сказав Євген, відправивши їх у відомому напрямку.

Також зірка зазначив, що була дуже сильна помилка держави в тому, що вона не пояснила, що Україна воює 8 років. Адже весь час йшлося про антитерористичну операцію.

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