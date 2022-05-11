Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и победитель "Танців з зірками". А в прошлом году звезда судил проект "Україна має талант" вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В этот раз звезда решил рассказать, как украинцы могут помочь победить группе Kalush на "Евровидении".
"Друзья, всем привет. Смотрите, сегодня первый полуфинал "Евровидения". Нас представляют парни с группы Kalush. Все кто меня смотрят, но находятся за границей - вы можете за них голосовать, вы можете поддержать парней. Давайте это сделаем вместе", - сказал Евгений Кот.
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Стоит отметить, что люди не могут голосовать за представителя своей страны на "Евровидении". Но так как множество украинцев оказались из-за войны беженцами и у многих есть сим-карты других стран, то они могут отдать свой голос за Kalush.
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