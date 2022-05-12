Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор. Звезда женат на 4-х кратной чемпионке мира по танцам Наталье Татаринцевой. Артист побеждал на шоу "Танці з зірками", а в прошлом году был судьей проекта "Україна має талант". Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показал кадры с полигона.

На кадрах можно увидеть, как Евгений тренируется на полигоне стрелять.

"Набираюсь навыков. Слава Украине", - написал звезда.

Жена Евгения сразу прокомментировала публикацию: "Ты мой защитник, я с тобой".

Фанаты постмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Молодец", "Украинские парни самые крутые в мире", "Евгений я подумал, что ребята и вы специально стреляете, чтобы рашистов напугать. Удачи вам Украина победит".

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