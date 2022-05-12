Відома українська кулінар Ольга Мартиновська, яка була суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася "апетитними" кадрами, як готувала борщ.

Судячи з відео, приготування головної української страви відбувалося на вуличній кухні, під спів птахів і тиху музику. Сама Оля виглядала щасливою, коли після всіх старань спробувала свій борщ, мабуть, він вийшов, як треба.

У підписі до публікації Мартиновська написала: "Ваша Оля. Мамин борщик, моя любов. Репортаж від такої вже дорогої і рідної @soulphoto_prague". Треба сказати, що своїм борщем Оля неабияк розохотила українців, в коментарях почалося бурхливе обговорення.

"Я теж люблю такий колір борщу", "Секретний рецепт буде?", "Ой, як борщу захотілося, смакота", "Оля, а деталей можна більше? Ось коли гаситься червоний буряк - що там? Щіпка цукру, крапля оцту для закріплення кольору? Цікаво ж", "Рецепт можна?", "Як мама говорила, щоб ложка стояла", "Пахне українським борщем, де пампушки з часником?", "Борщу захотілося", "Оля, як смачно, ти молодець", - пишуть в коментарях.

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