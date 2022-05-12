Известная украинская кулинар Ольга Мартыновская, которая была судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась "аппетитными" кадрами, как готовила борщ.

Судя по видео, приготовление главного украинского блюда происходило на уличной кухне, под пение птиц и тихую музыку. Сама Оля выглядела счастливой, когда после всех стараний попробовала свой борщ, видимо, он получился, как надо.

В подписи к публикации Мартыновская написала: "Ваша Оля. Мамин борщик, моя любовь. Репортаж от такой уж дорогой и родной @soulphoto_prague". Надо сказать, что своим борщом Оля изрядно раззадорила украинцев, в комментариях началось бурное обсуждение.

"Я тоже люблю такой цвет борща", "Секретный рецепт будет?", "Ой, как борща захотелось, вкуснятина", "Оля, а деталей можно больше? Вот когда тушится красная свекла – что там? Щепотка сахара, капля уксуса для закрепления цвета? Интересно же", "Рецепт можно?", "Как мама говорила, чтоб ложка стояла", "Пахнет украинским борщом, где пышки с чесноком?", "Борщу захотелось", "Оля, как вкусно, ты молодец", - пишут в комментариях.

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