Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда участвовала в шоу "Маска", где пряталась под образом "Бабки". Также артистку приглашали судить проект "Співають всі". Не забывает певица и о социальных сетях, в этот раз поделившись своим фото в Фейсбук.

На фото Приходько была без макияжа и с ушками. Звезда смотрела в камеру, сделав селфи.

"У меня два высших образования и не единого с них нет в топе. И что делать, я не знаю", - написала Анастасия.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это все конечно ...но когда мы на шашлыки соберёмся?", "Вы грустно выглядите. Приезжаем к нам в госпиталь, мы Вам поднимем настроение. Обещаю, у нас очень позитивная атмосфера и парк с белочкой и голубями)Приезжаю", "Настя , делайте то , что умеете лучше всего - творите , пойте . Надихайте своєю творчістю інших людей навколо"

Напомним, Приходько съязвила после неоднозначного решения Израиля по Украине

А еще Politeka сообщала, что Настя Приходько призналась, что для нее изменилось навсегда

Также Politeka писала, что Настя Приходько показала настоящий дух Украины



