Певица Оля Цибульская, кума Дзидзьо, рассказала, как ей можно понравиться.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума лидера группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда также участвовала в шоу "Маска", где в образе "Скандала" заняла второе место, уступив пьедестал MELOVIN'у, который блестяще сыграл роль "Жирафы". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Цибульская решила ответить на вопросы фанатов.

"Расскажите, Оля, что нужно сделать, чтобы такой красотке понравиться. Люблю и целую", - написал вопрос фанат.

"Нужно уметь жарить... Сало", - отметила Ольга в видеоответе.

До этого Цибульская делилась кадрами, на которых рассказала о своем походе в магазин.

"Кефиру и бананов не было. Поэтому яйца плюс огурец. Сорт "одинокое утро", - подшутила Оля.

Напомним, Цибульская насмешила видом после длительной прогулке на солнышке

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