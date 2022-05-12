Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума лидера группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда также участвовала в шоу "Маска", где в образе "Скандала" заняла второе место, уступив пьедестал MELOVIN'у, который блестяще сыграл роль "Жирафы". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Цибульская решила ответить на вопросы фанатов.
"Расскажите, Оля, что нужно сделать, чтобы такой красотке понравиться. Люблю и целую", - написал вопрос фанат.
"Нужно уметь жарить... Сало", - отметила Ольга в видеоответе.
До этого Цибульская делилась кадрами, на которых рассказала о своем походе в магазин.
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"Кефиру и бананов не было. Поэтому яйца плюс огурец. Сорт "одинокое утро", - подшутила Оля.
Напомним, Цибульская насмешила видом после длительной прогулке на солнышке
А еще Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская дала важный совет по возмещению утерянного имущества
Также Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская подбодрила украинцев и призвала возвращаться домой