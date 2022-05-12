Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила несколько лет назад на шоу "Танці з зірками", а после этого стала первой "Холостячкой". Звезда на проекте выбрала Александра Эллерта, но сохранить отношения паре не удалось и через некоторое время Ксения рассталась с победителем шоу. А в прошлом году Мишину позвали судить проект "Україна має талант". Не забывает Ксения и об Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным. В этот раз звезда поделилась кадрами со съемочной площадки, опубликовав их в сторис Инстаграм.

"Я продолжаю сниматься, наконец-то помыла голову. Поправляем и иду на площадку. Блин, так давно не была красивой, я так скучаю за всякими мейкапами...", - сказала Ксения в сторис Инстаграм.

На кадрах можно увидить Мишину в гримерке, как она готовится к одним из первых съемок после начала войны.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала, почему теперь мечтает о втором ребенке

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина после переезда за границу рассказала о своей боли

Также Politeka писала, что Мишина приструнила россиян, устроивших разборки посреди улицы