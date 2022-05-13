Клопотенко додав, що це не закоханість, йому зараз добре.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко є популярним українським кулінарним експертом, шеф-кухарем і бізнесменом. Нещодавно він розповів про те, коли ми повернемо Крим і Донбас, про відкриття ресторанів в умовах сьогоднішнього дня, а також відкрив секрет чи вільне його серце зараз. В інтерв'ю Клопотенко також підняв більш особисті теми.

Не секрет, що багатьох цікавить питання, чи вільне серце такого досвідченого кулінара і бізнесмена. Про це його самого часто запитують під кадрами в Instagram. Цього разу він відкрито заявив, що вже знайшов свою обраницю.

"В останні 3 тижні я познайомився з однією дівчиною... І це... Я не знаю, можу у неї запитати" – жартівливо заявив Євген.

Після цього він подзвонив Валерії:

"У мене інтерв'ю зараз, запитали або у мене вільне серце. Ти можеш зараз покласти трубку і зробити вигляд, що зв'язок пропав або просто скажи, зайнято моє серце чи ні. Говори "так"", - і дівчина радісно підтвердила інформацію.

Він додав, що це не закоханість, йому зараз добре і він не загадує далекі плани через ситуацію в країні.

"В останні 3 тижні в моєму серці оселилася Валерія"- висловився Клопотенко.

Також Євген Клопотенко в інтерв'ю" Розмова " приземлив українців і дав поради, як жити в умовах війни.

Євген Клопотенко закликав не тішити себе ілюзіями з приводу того, що Росія в один день відмовиться від своїх територіальних амбіцій і залишить ідеї захопити Україну.

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