Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко думает, что когда люди от Мексики до Франции будут есть борщ – это будет абсолютная победа украинской культуры и еды. Для этого он сейчас ездит по Европе и знакомит иностранцев с украинской кухней. А также собирает деньги на благотворительных мероприятиях для украинцев и армии.

Сейчас Евгений Клопотенко находится во Франции, где примет участие в кулинарном форуме и представит Украину.

"Сегодня произойдет невероятное действо. Я буду готовить на кулинарном форуме, где много иностранных шефов. Ну да, это волнительно. Но главное, что я буду готовить украинские блюда и покажу, что такое украинская кухня", - рассказал Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко также добавил, что для него это важная миссия и очередная возможность рассказать об Украине через еду. Кроме того, шеф-повар пояснил, что не может наслаждаться красотой архитектуры, пока в Украине идет война.

Также Евгений Клопотенко показал кухню, на которой ему предстоит готовить свои украинские блюда. Все это знаменитый кулинар все это делает ради Украины, ведь у каждого из нас свой фронт.

Напомним, Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал о легендарном блюде, рецепт которого ждут все украинцы.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко познакомил украинцев с рецептом паляницы.