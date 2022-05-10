Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко думает, что когда люди от Мексики до Франции будут есть борщ – это будет абсолютная победа украинской культуры и еды. Для этого он сейчас ездит по Европе и знакомит иностранцев с украинской кухней. А также собирает деньги на благотворительных мероприятиях для украинцев и армии.
Сейчас Евгений Клопотенко находится во Франции, где примет участие в кулинарном форуме и представит Украину.
"Сегодня произойдет невероятное действо. Я буду готовить на кулинарном форуме, где много иностранных шефов. Ну да, это волнительно. Но главное, что я буду готовить украинские блюда и покажу, что такое украинская кухня", - рассказал Евгений Клопотенко.
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Евгений Клопотенко также добавил, что для него это важная миссия и очередная возможность рассказать об Украине через еду. Кроме того, шеф-повар пояснил, что не может наслаждаться красотой архитектуры, пока в Украине идет война.
Также Евгений Клопотенко показал кухню, на которой ему предстоит готовить свои украинские блюда. Все это знаменитый кулинар все это делает ради Украины, ведь у каждого из нас свой фронт.
Напомним, Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал о легендарном блюде, рецепт которого ждут все украинцы.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко познакомил украинцев с рецептом паляницы.