Клопотенко добавил, что это не влюбленность, ему сейчас хорошо.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко является популярным украинским кулинарным экспертом, шеф-поваром и бизнесменом. Недавно он рассказал о том, когда мы вернем Крым и Донбасс, об открытии ресторанов в условиях сегодняшнего дня, а также открыл секрет свободно ли его сердце сейчас. В интервью Клопотенко также поднял более личные темы.

Не секрет, что многих интересует вопрос, свободно ли сердце такого опытного кулинара и бизнесмена. Об этом его самого часто спрашивают под кадрами в Инстаграм. В этот раз он открыто заявил, что уже нашел свою избранницу.

"В последние 3 недели я познакомился с одной девушкой... И это... Я не знаю, могу у нее спросить" – шутливо заявил Евгений.

После этого он позвонил Валерии:

"У меня интервью сейчас, спросили или у меня свободно сердце. Ты можешь сейчас положить трубку и сделать вид, что связь пропала или просто скажи, занято мое сердце или нет. Говори "Да"",- и девушка радостно подтвердила информацию.

Он добавил, что это не влюбленность, ему сейчас хорошо и он не загадывает далекие планы из-за ситуации в стране.

"В последние 3 недели в моем сердце поселилась Валерия"- высказался Клопотенко.

Также Евгений Клопотенко в интервью "Розмова" приземлил украинцев и дал советы, как жить в условиях войны.

Евгений Клопотенко призвал не тешить себя иллюзиями по поводу того, что Россия в один день откажется от своих территориальных амбиций и оставит идеи захватить Украину.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл, как приготовить идеальную тушенку.

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