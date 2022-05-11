Сегодня другие времена и обстоятельства, поэтому шеф порекомендовал практический пошаговый рецепт приготовления домашнего тушеного мяса.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился с украинцами стратегическим рецептом тушеного мяса, который может стать палочкой-выручалочкой.

"Сегодня другие времена и обстоятельства, поэтому рекомендую практический пошаговый рецепт приготовления домашнего тушеного мяса впрок для себя, семьи, соседей и наших воинов", - описал рецепт Евгений Клопотенко.

Ингредиенты на 3 банки по 600 мл:

2 кг куриного мяса (голени, бедра)

1 средний репчатый лук

1 большая морковь

100 г сельдерея (опционально)

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 ст.л. соли

Приготовление рецепта от Евгения Клопотенко:

1.В большую кастрюлю сложите мясо, залейте водой на 3 см выше. Доведите до кипения, слейте воду, промойте и снова сложите в кастрюлю.

2.Очистите лук и морковь, разрежьте пополам и добавьте к мясу. Если есть, добавьте очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки. Добавьте лавровый лист, черный и ароматный перец.

3.Залейте мясо холодной водой, добавьте соль и перемешайте. Доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и варите 40 минут, не накрывая крышкой.

4.Достаньте мясо из кастрюли, дайте ему остыть и уберите все кости, хрящи и кожуру. Выньте из бульона морковь, лук и корни. Все мясо снова переложите в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.

5.Подготовьте стеклянные банки для стерилизации: поставьте в духовку на противень и включите разогреваться до 100 градусов. Когда банки станут горячими, извлеките их с помощью полотенца. Параллельно металлические крышки для банок поместите в небольшую кастрюлю с кипятком и кипятите примерно 10 минут.

6.Выложите мясо и немного бульона в каждую банку, добавьте специи и закрутите банки. Когда банки остынут, поставьте тушеное мясо в темное прохладное место и храните до двух недель. Выходит так просто и быстро.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией.

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