Тарас Цимбалюк розповів про те, чому українські актори були змушені роками зніматися в російських проектах.

Зірка серіалу "Кріпосна" поділився у своєму Instagram відвертим постом, повідомляє Politeka.net. Цимбалюк вирішив відповісти на питання, що цікавить багатьох українців, про те, чому він та інші актори знімалися в російських серіалах.

За словами Тараса, після закінчення театрального визу актори починають мріяти про кіно. При цьому в минулі роки 95% кіно - і серіального виробництва було російськомовним.

"Там, як правило, головні герої-росіяни, досвідчені українські актори, як Стас Боклан - на лінійних ролях... а наші студенти і молоді актори-масовка / епізод, якщо взагалі помітять. Ще, мене тоді/завжди дуже дивувало, чого сюди, як правило, завозять дуже "середніх" російських акторів, які нікому не потрібні там? Вони ж реально здатні тільки на "він любить тебе", "вона вагітна" і тд. - на шлак", - розповів Цимбалюк.

Він зазначив, що потрапити в проекти українського Держкіно вдавалося лише 1% акторів, тому вибір у них був невеликий.

"Да. Це повнометражна дискримінація наших акторів: вибір українських продакшнів, що залежали від російських каналів. (така модель залишалася до 24 лютого) Тобто, або стаєш частиною постсовкового локомотива і по-російськи говориш в кадрі, або шукай нову професію",- визнав актор.

При цьому він зазначив, що всі такі російськомовні проекти створювалися в Києві.

Актор також додав, що зараз відчувається повне перезавантаження, тому він сподівається, що в майбутньому ситуація в світі вітчизняного кіно також зміниться.

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