Григорий Решетник рассказал о жестоком предательстве со стороны своей крестной, которая живет в россии.

Как сообщает Politeka.net, о семейной драме ведущего «Холостяка», «Холостячки» и других украинских шоу рассказали на странице «Холостяка» в Инстаграм.

Решетник рассказал, что его крестная родилась и долгое время жила в Николаевской области, училась с его мамой в одном классе и тесно с ней дружила. Через какое-то время она переехала в россию, а ее дети стали военнослужащими. При этом родственники женщины до сих пор живут в Украине.

«Все время до войны мама держала связь с ней, переписывалась в соцсетях. Но когда 24 февраля русские захватчики зашли на нашу землю, крестная шокировала сообщением: «Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем воспитывать вас», - рассказал Решетник.

Он вспоминает, что слова крестной больно ранили его маму, которая сильно переживала из-за этого. Однако, ведущий посоветовал ей эффективный способ общения с любительницей россии.

«Я попросил маму держаться и пока не отвечать. Чтобы через несколько дней, когда наши ВСУ сломают хребет фашистам, написать крестной все, что накипело. Через два дня мама так и поступила. Она ответила, что Украина непобедима и свободна. И что мы обязательно сделаем так, чтобы вся нечисть ушла из наших земель и не мешала нам строить страну», - рассказал ведущий.

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