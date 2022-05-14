Їй рідко випадає шанс зайнятися улюбленим хобі. Але нещодавно їй все ж вдалося виділити кілька годин на себе.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва з початку вторгнення рф в Україну активно зайнялася волонтерством. Їй рідко випадає шанс зайнятися улюбленим хобі. Але нещодавно їй все ж вдалося виділити кілька годин на себе.

Так, Даша Астаф'єва зайнялася малюванням і опублікувала фото своєї картини.

На фото співачка постала перед шанувальниками з укладеним волоссям – вона прибрала локони в нарочито недбалий пучок. Даша Астаф'єва одягнена в чорні приталені штани і звичайну кофтинку в чорно-білу смужку. Вона доповнила досить непомітний образ невеликими сережками.

Співачка повідомила, що у неї піднявся настрій після малювання.

"Радію, що можу іноді повернутися до звичайних справ, які допомагають згадати, що я дівчинка яка намагається робити цей світ кращим", - написала в підписі до фото Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.