Ей редко выпадает шанс заняться любимым хобби. Но недавно ей все же удалось выделить несколько часов на себя.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева с начала вторжения рф в Украину активно занялась волонтерством. Ей редко выпадает шанс заняться любимым хобби. Но недавно ей все же удалось выделить несколько часов на себя.

Так, Даша Астафьева занялась рисованием и опубликовала фото своей картины.

На фото певица предстала перед поклонниками с уложенными волосами – она убрала локоны в нарочито небрежный пучок. Даша Астафьева одета в черные приталенные штаны и обычную кофточку в черно-белую полоску. Она дополнила достаточно незаметный образ небольшими серьгами.

Певица сообщила, что у нее поднялось настроение после рисования.

"Радуюсь, что могу иногда вернуться к обычным делам, которые помогают вспомнить, что я девочка которая пытается делать этот мир лучше", - написала в подписи к фото Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.