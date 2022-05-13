Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка і переможниця "Танців з зірками". Артистка була у відносинах з гумористом Андрієм Джеджулою, від якого народила первістка, якого назвали Даніелем. Після цього Санта перебувала в шлюбі з бізнесменом Володимиром Самсоненко, але пара швидко розійшлася. А зараз Дімопулос заміжня за підприємцем Ігорем Кучеренко, якому вже подарувала дочку Софію. Не забуває Санта і про Instagram, де цього разу відповідала на запитання фанатів.

"В яку країну плануєте переїхати?",- запитав фанат.

"Планую до Франції, сина вже влаштувала в школу в Ніццу... Але не можу знайти житло вже місяць", - відповіла Санта, відзначаючи, що для сина Даніеля від Джеджули вже знайшлася і школа.

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