Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей из Украины и победительницей шоу "Танці з зірками". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Санта была в шелковом платье с эффектным разрезом. Звезда выгнулась на кресле, впечатляя фигуркой.

"Сегодня подходящий день, для того, чтобы признаться: я знаю, в чем секрет успешных отношений.

Мой секрет – это ежедневный выбор в пользу любви, а не страха, в пользу движения навстречу, а не назад, в пользу более глобальных целей, а не сиюминутных рефлексий.

Эти правила я применяю не только в отношениях с мужем, но и в отношениях с работой.

Мой ежедневный выбор вот уже много лет – это развитие в Украине осознанного потребления в направлении slow fashion.

Любовь – это действия, а не слова", - написала Санта.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю", "Поздравляю, успехов!", "Вы- пример! Вы супер!", "Звучит красиво и интересно. Поздравляю со стартом", "Супер! Очень полезный проект!", "Цвет платья бомбический,Ваш!!!".

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