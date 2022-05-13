Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар став на захист України. Співачка Ірина Білик в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" розповіла, як відреагувала на те, що її колишній чоловік пішов воювати.

За словами артистки, її першою реакцією були сльози. Після Ірина Білик набрала маму Дмитро Дікусара і відтоді підтримує з нею зв'язок.

"Ви розумієте, я Діму знаю дуже близько – але я відразу плакала. Подумала: "Господи, як він з автоматом буде?", – зізналася Ірина Білик.

Також співачка зізналася, що змінила ставлення до деяких українських артистів після початку повномасштабної війни.

"Я з кращого боку подивилася на своїх колег. Коли дізналася, що Діма Дікусар, Тарас Тополя, такі тендітні, душевні хлопці, пішли в ЗСУ", - додала вона.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про свою біду.

Як Politeka повідомляла, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.

Також Politeka писала, що Білик розповіла, що окупанти накоїли у неї вдома і як розважалися.