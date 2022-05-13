На її подив. окупанти з рф не стали забирати яскраві і дорогі концертні костюми зірки.

Українська співачка Ірина Білик в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" поділилася подробицями про варварські "розваги" російських окупантів в її будинку під Києвом в селищі Березівка.

За її словами, окупанти влаштували в її житлі штаб, де відпочивали, грілися біля каміна, їли смачну їжу і, звичайно ж, забрали собі цінні речі.

"Ось навіщо було брати шафку і просто відривати від стіни, кидати це все на підлогу? Там просто каша. Зараз там прибирає мій помічник. Я питаю: "Вітя, ну як?", а він навіть не знає, що сказати. Там треба буде вікна вставляти. Вікон немає", - прокоментувала Ірина Білик.

Окупанти не стали забирати яскраві концертні костюми зірки. Замість цього винесли дорогу апаратуру та інші цінності. Ірина Білик впевнена, що окупанти не хотіли йти з її будинку і насолоджувалися "кращим, що траплялося в їхньому житті".

"Їм було там тепло і ситно. Вони розпалювали камін, гуляли і відривалися. Вони там дійсно і ср*ли, і їли, і все це було", – додала Ірина Білик.



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