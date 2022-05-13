Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом, поділилася в своєму Instagram загадковим кадром. Також артистка заінтригувала шанувальників новою дуетною роботою.

На новій чорно-білій фотографії Надя відображена в цікавій локації, це схоже на якийсь замок. Перед камерою вона з'явилася, мабуть в образі з майбутнього дуетного кліпу – на ній вільна білосніжна сорочка, топ і брюк. Волосся зірки розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі вираз болю і тривоги.

У підписі до фотографії Дорофєєва написала: "Скоро покажу вам щось особливе і дуже чуттєве... А поки ділюся одним з кадрів нашої атмосфери. Нашої, тому що це буде дует".

Шанувальники тут же почали обговорювати публікацію зірки, намагаючись вгадати, з ким Надя заспівала в дуеті. "Сподіваюся, це буде Позитив", "Макс Барських?", "Буде дует з Пивоваровим?", "Це буде шикарно", "Ще не чула пісню, але вже точно знаю, що буде щось дуже красиве", "Монатік?", "Дуже тебе любимо", "Заінтригувала", "Надя, ми дуже чекаємо!", "Чекаємо з нетерпінням!", - пишуть в коментарях.

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