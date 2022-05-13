Девушка напомнила, что вина лежит не только на президенте рф, ведь это не он насилует украинок, убивает детей и взрослых.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк гневно прокомментировала извенения россиян, которые пытаются обелить себя после вторжения рф в Украину. Своими мыслями она поделилась в Инстаграм-сториз.

Кристина Горняк обратила внимание на то, что происходящее в Украине большинство россиян называют "бесспределом", а также пишут, что "очень любят украинцев, но бессильны остановить происходящее". После этого на страничке появилось множество россиян, которые проклинали украинцев и ругали тех граждан рф, которые пытались извиниться перед "нациками".

"Нет у них никакой подлинности и искренности", - считает она.

Кристина Горняк предположила, что за границей может и остались россияне, которым искренне стыдно, но вряд ли их много. Она считает, что если бы им было стыдно, то нужно было не молчать, а выходить на площади.

Кроме того, девушка напомнила, что вина лежит не только на президенте рф, ведь это не он насилует украинок, убивает детей и взрослых.

"Не только путлер это делает, это вся нация. Это солдаты-твари, это их жены, которые поддерживают изнасилование детей, это их матери, это их ведущие. Это вся страна. Те, кто не согласен уже выехали, а не прикрываются - "а что мы сделаем", - написала жена Владимира Остапчука Кристина Горняк.

Напомним, Остапчук едко подколол россиян из-за парада 9 мая, красноречивое видео.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали незабываемый день вдвоем вдали от дома.

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