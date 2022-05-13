Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, поделилась в своем Instagram загадочным кадром. Также артистка заинтриговала поклонников новой дуэтной работой.

На новой черно-белой фотографии Надя запечатлена в интересной локации, это похоже на какой-то замок. Перед камерой она появилась, видимо в образе из будущего дуэтного клипа – на ней свободная белоснежная рубашка, топ и брюк. Волосы звезды распущены и растрепаны ветром, а на лице выражение боли и тревоги.

В подписи к фотографии Дорофеева написала: "Скоро покажу вам нечто особенное и очень чувственное… А пока делюсь одним из кадров нашей атмосферы. Нашей, потому что это будет дуэт".

Поклонники тут же принялись обсуждать публикацию звезды, пытаясь угадать, с кем Надя спела в дуэте. "Надеюсь, это будет Позитив", "Макс Барских?", "Будет дуэт с Пивоваровым?", "Это будет шикарно", "Еще не слышала песню, но уже точно знаю, что будет что-то очень красивое", "Монатик?", "Очень тебя любим", "Заинтриговала", "Надя, мы очень ждём!", "Ждем с нетерпением!", - пишут в комментариях.

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