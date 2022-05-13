Григорий Решетник объяснил, как и почему он выехал за границу во время войны.

Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка», «Холостячки» и других известных шоу записал видеообращение ко всем своим недоброжелателям.

На днях Решетник вместе со своей женой и тремя сыновьями поделился в сети кадрами из Польши. После этого на ведущего обрушилась волна критики. Комментаторы обвиняли шоумена в том, что он якобы «сбежал» из страны незаконно во время войны.

В новом обращении Решетник решил «расставить точки над і».

«Первое: Решетники никогда не нарушают закон. На сегодняшний день закон Украины позволяет многодетному отцу трех малолетних детей выехать за границу», - подчеркнул ведущий.

Он также сообщил, что выехали они с семьей в рамках благотворительной миссии. Решетник будет вести благотворительные концерты в Варшаве и Праге для сбора средств на нужды ВСУ.

«Я работаю бесплатно, я на этом не зарабатываю, поэтому моя совесть чиста и перед собой, и перед вами. Третье: если бы мы хотели выехать и оставить Украину, поверьте, мы бы три месяца не были с детьми в Украине и не прятались в бомбоубежищах. Наши дети знают, что такое серены», - подчеркнул Решетник.

Он также заверил, что уже на следующей неделе они всей семьей вернутся в Украину.

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