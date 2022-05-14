Популярна українська блогерка і дружина колишнього "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала яскраві кадри з сімейної фотосесії з найближчими – чоловіком і сином.

Як виявилося, ця швидка весняна фотосесія посеред міста приурочена до маленького ювілею сина пари Лева - малюкові виповнилося вже 10 місяців. На знімках Даша і Микита виглядають щасливими батьками, незважаючи на всі жахи війни, яка триває в Україні.

У підписі до публікації Квіткова написала: "10 місяців самому класному хлопчикові! Дякуємо Богові, що у нас є такий офігенний сенс життя. Ці фото нам зробила @veronikapiskun просто за 10 хвилин в місті, але які вони атмосферні".

Шанувальники тут же почали коментувати зворушливі сімейні фото Даші і Микити, засинаючи їх компліментами і привітаннями.

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