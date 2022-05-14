Популярная украинская блогерша и жена бывшего "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила яркие кадры из семейной фотосессии с самыми близкими – мужем и сыном.

Как оказалось, эта быстрая весенняя фотосессия посреди города приурочена к маленькому юбилею сына пары Льва – малышу исполнилось уже 10 месяцев. На снимках Даша и Никита выглядят счастливыми родителями, несмотря на все ужасы войны, которая продолжается в Украине.

В подписи к публикации Квиткова написала: "10 месяцев самому классному мальчику! Слава Богу, что у нас есть такой офигенный смысл жизни. Эти фото нам сделала @veronikapiskun просто за 10 минут в городе, но какие они атмосферные".

Поклонники тут же принялись комментировать трогательные семейные фото Даши и Никиты, засыпая их комплиментами и поздравлениями.

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