Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор. Звезда побеждал в "Танцях з зірками", а также был судьей "Україна має талант". Евгений женат на красотке Наталье - четырехкратной чемпионке мира по танцам. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Евгений поделился семейным кадром.
На фото знаменитость прижался к жене, которая хвасталась белоснежной улыбкой. Фото получилось довольно милым.
"Любовь движет нас к победе", - подписал трогательно снимок Евгений.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красивая фотка. Живая и без прикрас", "Красивые, мира нам всем", "Вы с Татой невероятные", "Вы невероятная пара".
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