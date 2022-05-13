Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал снимок с женой, опубликовав его в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор. Звезда побеждал в "Танцях з зірками", а также был судьей "Україна має талант". Евгений женат на красотке Наталье - четырехкратной чемпионке мира по танцам. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Евгений поделился семейным кадром.

На фото знаменитость прижался к жене, которая хвасталась белоснежной улыбкой. Фото получилось довольно милым.

"Любовь движет нас к победе", - подписал трогательно снимок Евгений.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая фотка. Живая и без прикрас", "Красивые, мира нам всем", "Вы с Татой невероятные", "Вы невероятная пара".

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